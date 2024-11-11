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Москва
Пн - Пт: 10:00 - 19:00
8 800 200 81-46
+7 939 900 90-57
О нас
Этапы работы
География
Наши клиенты
Отзывы
Команда
Калькулятор цены
Вопрос / Ответ
Заказать звонок

Спишем все ваши долги и кредиты с гарантией
по Федеральному закону

С сохранением имущества, дохода, пособий и льгот

Списать
долги

Работаем по всей России
У нас нет проигранных дел

Надежная компания для помощи
в банкротстве

«Национальное агентство антикредитной помощи» - это гарантия Вашей уверенности в решение самых сложных юридических задач

Гарантии банкротства
в договоре

Процедура «под ключ»

Собираем и готовим все документы:
справки
оплачиваем пошлины
дополнительные сборы
Доказываем финансовую несостоятельность в арбитражном суде
и списываем долги физического лица

Срок списания долгов
менее 1 года

В среднем процедура банкротства физических лиц под ключ занимает
от 6 до 10 месяцев.
Меньше чем через год вы сможете полностью стать свободным от долгов и выбраться из ямы, почувствовать себя живым
преимущества
Прописываем гарантии признания банкротом в договоре. Если после завершения процедуры клиент не освобожден от кредитных обязательств и в суде откажут от удовлетворения требований, то мы возвращаем вам оплату за услуги
Команда профессионалов
Наши юристы и адвокаты имеют опыт работы более 8 лет и постоянно повышают квалификацию. На текущий момент мы освободили от долгов более 1000 человек
Общение с вашими кредиторами и коллекторами берем полностью на себя. Уже после первого судебного заседания никто по закону не имеет права требовать
с вас оплатить долг

Полная защита
от звонков коллекторов

Как проходит
процедура банкротства
порядок работы
этап 01
этап 03
этап 02
этап 04
Подготовка документов
собираем документы для суда
ведем переговоры с коллекторами
вам перестают звонить,
приходить домой и на работу
Подача документов в суд
составляем заявление о признании банкротом и подаем
его в суд
ожидаем назначения судебного заседания, при необходимости готовим дополнительные документы для суда, оплачиваем пошлины и сборы
оплачивается установленное законом вознаграждение финансового управляющего и другие необходимые расходы, предусмотренные действующим законодательством
Судебный процесс
защищаем ваши интересы
в суде и доказываем факт неплатежеспособности
добиваемся признания гражданина банкротом
Списание долгов
Получаем положительное решение арбитражного суда — все долги полностью официально списаны.

Вы имеете право:
оформлять на себя имущество
получать белую зарплату
получать доход от предпринимательства
сможете спокойно выезжать за границу
Как проходит
процедура банкротства
Мы оказываем высокопрофессиональные услуги в сфере юриспруденции, где стремимся действительно
помочь людям в их непростой
жизненной ситуации
Быстрый доступ к помощи юристов из любой точки страны

8 800 200 81-46

+7 939 900 90-57

Работаем удаленно по всей России

За это время наши юристы помогли множеству клиентов по всей территории России.

Большие расстояния для компании не помеха, проектная практика охватывает свыше 70 субъектов Российской Федерации

Мы постоянно расширяем географию нашей деятельности, открываем новые возможности
и работаем с людьми по всей стране
география действия
«Национальное агентство антикредитной помощи» было основано в 2018 году
Людмила Шульга
руководитель юр.отдела

Списываем долги гражданам
по всей РФ

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