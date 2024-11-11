Надежная компания для помощи

в банкротстве

«Национальное агентство антикредитной помощи» - это гарантия Вашей уверенности в решение самых сложных юридических задач

Гарантии банкротства

в договоре

Процедура «под ключ»

Собираем и готовим все документы:

справки

оплачиваем пошлины

дополнительные сборы

Доказываем финансовую несостоятельность в арбитражном суде

и списываем долги физического лица

Срок списания долгов

менее 1 года

В среднем процедура банкротства физических лиц под ключ занимает

от 6 до 10 месяцев.

Меньше чем через год вы сможете полностью стать свободным от долгов и выбраться из ямы, почувствовать себя живым

преимущества

Прописываем гарантии признания банкротом в договоре. Если после завершения процедуры клиент не освобожден от кредитных обязательств и в суде откажут от удовлетворения требований, то мы возвращаем вам оплату за услуги

Команда профессионалов

Наши юристы и адвокаты имеют опыт работы более 8 лет и постоянно повышают квалификацию. На текущий момент мы освободили от долгов более 1000 человек

Общение с вашими кредиторами и коллекторами берем полностью на себя. Уже после первого судебного заседания никто по закону не имеет права требовать

с вас оплатить долг