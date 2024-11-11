«Национальное агентство антикредитной помощи» - это гарантия Вашей уверенности в решение самых сложных юридических задач
Гарантии банкротства в договоре
Процедура «под ключ»
Собираем и готовим все документы:
справки
оплачиваем пошлины
дополнительные сборы
Доказываем финансовую несостоятельность в арбитражном суде и списываем долги физического лица
Срок списания долгов менее 1 года
В среднем процедура банкротства физических лиц под ключ занимает от 6 до 10 месяцев. Меньше чем через год вы сможете полностью стать свободным от долгов и выбраться из ямы, почувствовать себя живым
преимущества
Прописываем гарантии признания банкротом в договоре. Если после завершения процедуры клиент не освобожден от кредитных обязательств и в суде откажут от удовлетворения требований, то мы возвращаем вам оплату за услуги
Команда профессионалов
Наши юристы и адвокаты имеют опыт работы более 8 лет и постоянно повышают квалификацию. На текущий момент мы освободили от долгов более 1000 человек
Общение с вашими кредиторами и коллекторами берем полностью на себя. Уже после первого судебного заседания никто по закону не имеет права требовать с вас оплатить долг
Полная защита от звонков коллекторов
Как проходит процедура банкротства
порядок работы
этап 01
этап 03
этап 02
этап 04
Подготовка документов
собираем документы для суда
ведем переговоры с коллекторами
вам перестают звонить, приходить домой и на работу
Подача документов в суд
составляем заявление о признании банкротом и подаем его в суд
ожидаем назначения судебного заседания, при необходимости готовим дополнительные документы для суда, оплачиваем пошлины и сборы
оплачивается установленное законом вознаграждение финансового управляющего и другие необходимые расходы, предусмотренные действующим законодательством
Судебный процесс
защищаем ваши интересы в суде и доказываем факт неплатежеспособности
добиваемся признания гражданина банкротом
Списание долгов
Получаем положительное решение арбитражного суда — все долги полностью официально списаны.
Вы имеете право:
оформлять на себя имущество
получать белую зарплату
получать доход от предпринимательства
сможете спокойно выезжать за границу
Как проходит процедура банкротства
Мы оказываем высокопрофессиональные услуги в сфере юриспруденции, где стремимся действительно помочь людям в их непростой жизненной ситуации
Быстрый доступ к помощи юристов из любой точки страны